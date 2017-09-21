В Башкирии по заказу правительства сняли видео о будущей набережной в Уфе

Строительство набережной планируют закончить к октябрю 2019 года — к празднованию 100-летия республики. Сейчас идут работы по возведению второй очереди объекта — участка от спорткомплекса «Юность» до Монумента Дружбы. Стоимость второго этапа строительства оценивается в 2,5 млрд рублей. Стоимость первой очереди, построенной к июлю 2015 года — саммитам ШОС и БРИКС, составила 1,34 млрд руб.