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В Башкирии по заказу правительства сняли видео о будущей набережной в Уфе

21 сентября 2017, 10:09
Ролик длится пять минут.

Правительство Башкирии решило показать, как идет строительство набережной в Уфе и как она будет выглядеть по завершении строительства.

- В свете ночных огней она будет выглядеть как огромный круизный лайнер, который предлагает уфимцам и гостям столицы совершить увлекательное путешествие по Уфе и ее достопримечательностям, - говорит голос за кадром.

Строительство набережной планируют закончить к октябрю 2019 года — к празднованию 100-летия республики. Сейчас идут работы по возведению второй очереди объекта — участка от спорткомплекса «Юность» до Монумента Дружбы. Стоимость второго этапа строительства оценивается в 2,5 млрд рублей. Стоимость первой очереди, построенной к июлю 2015 года — саммитам ШОС и БРИКС, составила 1,34 млрд руб.

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