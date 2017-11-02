В Башкирии речные перевозки пассажиров сократились из-за набережной в Уфе

В 2017 году объем пассажирских перевозок ООО "Речной порт - Уфа" продолжил сокращаться. Об этом сообщил и.о. директора компании Сергей Фомичев на совещании по итогам навигационного сезона, организованным госкомтрансом Башкирии.
По слова Фомичева, прошлогодний объем перевозок в 55 тысяч пассажиров выполнить в этом году не удалось из-за реконструкции набережной реки Белой. Раньше суда отправлялись с причала около Монумента дружбы, однако в связи с проведением реконструкции набережной реки Уфы это стало невозможным.
- Мы неоднократно писали во все инстанции в межнавигационный период с просьбой разрешить нам отправку с причала "Юность", но положительного отзыва не получили, - пояснил Фомичев. - Нам пришлось переключиться на "Речной порт", а это место не раскрученное.
Сказались, по словам Фомичева, и погодные условия. Перевозка пассажиров началась лишь 15 июля, при том что навигационный период стартовал в конце мая. Также имеет значение то, что количество единиц речного флота осталось тем же, а пароход "Башкортостан" был в аренде у самарского "Ространстур", который не расплатился с башкирской компанией.
Мнение эксперта:
Вадим Гайдук, доктор политических наук, кандидат юридических наук, зам.пред. Общественного совета при госкомтрансе РБ
- Жители нашей республике очень любят речной туризм и 2017 год это наглядно показал, госкомтранс, "Башкирское речное пароходство" должны принять все меры чтобы пассажирские перевозки от Уфы сохранить. Так как этот рынок в Уфе не развит, и это показало то, что в 2017 году пришла самарская компания "Ространстур", надо найти оптимальное решение в этом направлении. Чтобы бабушки и делушки не искали возможностей плыть из Перми, Самары, Казани, а отдыхали на реке Белой. В этом году даже для паломнического тура общества "Рамазан" был зафрахтован теплоход "Борис Полевой", который специально перегоном пришел из Казани, чтобы сделать этот уникальный традиционный ежегодный рейс.
На мой взгляд, на прошедшем совещании не было должного внимание уделено пассажирскому флоту (8 теплоходов 305 проекта до сих пор ржавеют в Затоне, в 2017 г. только теплоход "Башкортостан" работал в аренде из Уфы от "Ространтура" и то нанес ущерб "Башкирскому речному пароходству"). Я считаю, что вопросы пассажирских перевозок должны быть вынесены в отдельное совещание на правительственном уровне.