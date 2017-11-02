В Башкирии речные перевозки пассажиров сократились из-за набережной в Уфе

- Жители нашей республике очень любят речной туризм и 2017 год это наглядно показал, госкомтранс, "Башкирское речное пароходство" должны принять все меры чтобы пассажирские перевозки от Уфы сохранить. Так как этот рынок в Уфе не развит, и это показало то, что в 2017 году пришла самарская компания "Ространстур", надо найти оптимальное решение в этом направлении. Чтобы бабушки и делушки не искали возможностей плыть из Перми, Самары, Казани, а отдыхали на реке Белой. В этом году даже для паломнического тура общества "Рамазан" был зафрахтован теплоход "Борис Полевой", который специально перегоном пришел из Казани, чтобы сделать этот уникальный традиционный ежегодный рейс.