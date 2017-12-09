В Башкирии дети из аварийного дома попросили новое жилье у Деда Мороза

- Ты наша последняя надежда, - пишут девочки в письме Деду Морозу. - Мы живем в очень старом доме, ему 97 лет. Он достался от родителей нашей мамы. Он также принадлежит двум ее сестренкам. Когда сильные ветра дуют, нам очень страшно, боимся, что он рухнет на нас. Мама ходила в правительство нашей республики, но без толку. Никто не хочет нам помочь. Живем мы по адресу Республика Башкортостан, село Сайраново, ул. Центральная, д. 34. Дедушка Мороз, приезжай к нам в гости. Спасибо тебе заранее. Мы тебя любим. С наступающим Новым годом!