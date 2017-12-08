В Уфе суд вынес приговор 13-ти наркодилерам за крупную партию синтетики

Как установлено в суде, наркодилеры планировали распространять запрещенные вещества через «закладки», получая оплату через электронные платежные системы. Действия преступной группы были пресечены полицейскими в 2015 году. Девять из них задержаны в Мелеузе и Уфе, остальные четверо - в Казани и Оренбурге. Дома у наркодилеров было изъято в общей сложности свыше 3,4 кг наркотиков, а также 6 электронных весов и фольга для упаковки разовых доз «скорости».