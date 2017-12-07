Стали известны предварительные итоги обследования старого моста в Уфе

- К 2032 году движение транспорта здесь превысит 250 тысяч автомобилей в сутки, и если не предпринять никаких действий, там образуется круглосуточная пробка, - отметил на вторничном оперативном совещании глава администрации Уфы Ирек Ялалов. - Нужно возвращаться к теме строительства третьего моста. К тому же более половины населения Демы работает на Уфимском полуострове, а сам микрорайон быстро растет. Недавно, помню, там было 50 тысяч жителей, сейчас выросло до 75, а скоро будет 100 тысяч, и мы получим второй выезд из Сипайлово. Через 2-3 года мы будем вынуждены закрыть мост, так как не можем рисковать жизнью горожан.