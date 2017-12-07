Между жизнью и смертью: дочь погибшей в огне журналистки из Уфы учится жить

- У меня были скрючены руки, я получила сильный ожог внутренних органов, у меня не было зубов, так как их выломали врачи, чтобы вставить дыхательную трубку. Я через трубку дышала, через трубку ела, через трубку пила. Спустя некоторое время меня увезла тетя в Учалы. Там меня положили в больницу. Мои скрюченные руки каждый день привязывали к доске на целый час. Это были настоящие пытки. Я тряслась от боли. Я не могла кричать, могла только плакать и материться про себя. Я заработала страшные пролежни. Каждый день был хуже предыдущего. Мне не хотелось просыпаться, чтобы не чувствовать боль. Я не хотела жить. Я молила каждый день, чтобы Бог меня забрал, но я выжила, - рассказала она о том жутком периоде своей жизни моей коллеге Лиде Богатыревой.