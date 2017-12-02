Безграничная среда: в Уфе прошел концерт, посвященный Дню инвалида

В Городском дворце культуры вчера, 1 декабря, состоялся праздник, посвященный Дню инвалидов. Его участники - люди, которые совершили победу над собой: они живут и радуются вопреки тому, что их возможности ограничены. О том, как прошел праздник, - в фоторепортаже "Медиакорсети."