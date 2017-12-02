Безграничная среда: в Уфе прошел концерт, посвященный Дню инвалида

Перед началом концерта на первом этаже фойе дворца можно будет пройти медицинское экспресс-обследование, получить консультацию специалистов городских служб, приобрести разнообразные поделки, картины и другие экспонаты, выполненные инвалидами. На втором этаже фойе для детей-инвалидов были организованы игротеки и различные интерактивные площадки центром инклюзивного образования БГПУ им. М. Акмуллы
В концерте приняли участие артисты творческих коллективов ГДК, Дома творчества инвалидов и БГПУ им. М. Акмуллы, концертного зала имени Ф. Шаляпина, учеников уфимской детской школы искусств.