В Уфе инвалид без ноги замерзает в заброшенной машине

Но в своей новой жизни, Андрей, потеряв ногу, уже не смог найти себя. Не имея кроме жены никаких родственников, ему некуда больше было пойти. И работу он найти тоже не смог. Он не пьет и, по его словам, готов выполнять любую работу, какую только может делать, не имея одной ноги. Водителем он больше быть не может, но, по его словам, неплохо разбирается, например, в бытовой технике, и может ее ремонтировать. Но у него нет жилья, прописки, утеряны документы. А с некоторых пор и телефона: молодой парень у магазина попросил срочно сделать один звонок и исчез в неизвестном направлении.