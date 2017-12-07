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Ляйсан Утяшева: Нужно ехать на Олимпиаду и выигрывать

7 декабря 2017, 15:21
Чемпионка мира по художественной гимнастике высказала свою позицию в связи с недавним решением МОК.

Уроженка Башкирии, чемпионка мира по художественной гимнастике, Ляйсан Утяшева на своей странице в Instagram высказала свою позицию о предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане:

- Все меня спрашивают про Олимпиаду, а я не знаю, что сказать... Это шок. Спортсмены отдают свою жизнь и даже больше... Многие из них даже не причастны ни к одному скандалу. Для многих сейчас рухнул мир, а люди вокруг просто играют в политику. Это несправедливо и страшно... по отношению к детям, родителям, тренерам. Спортсмены мечтали выступать и защищать флаг своей страны. Обидно до слез...

Мы можем поддержать наших спортсменов! Нужно ехать на Олимпиаду и выигрывать ...

Из серии #недождетесь ! Всем будет понятно, откуда приехали, и из какой мы страны .... Нас бьют, а мы крепчаем. Не нужно дарить соперникам медали...

- Со временем скандал сотрется, но фамилии наших российских спортсменов останутся в летописях, и справедливость восстановится, - считает Ляйсан Утяшева. - Если мы не полетим и не будем бороться, мы просто примем тот факт, что нас выбросили из соревнований, и подарим медали другим.

Напомним, 5 декабря в Лозанне исполком Международного олимпийского комитета принял решение о недопуске российской сборной к Олимпиаде. Российские спортсмены смогут принять участие только как «олимпийские атлеты из России», выступая там под олимпийским флагом. Никакая государственная символика для спортсменов из России не допускается. Это связано с расследование комиссии Шмида, которая проверила информацию о нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

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