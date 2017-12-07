Ляйсан Утяшева: Нужно ехать на Олимпиаду и выигрывать

- Все меня спрашивают про Олимпиаду, а я не знаю, что сказать... Это шок. Спортсмены отдают свою жизнь и даже больше... Многие из них даже не причастны ни к одному скандалу. Для многих сейчас рухнул мир, а люди вокруг просто играют в политику. Это несправедливо и страшно... по отношению к детям, родителям, тренерам. Спортсмены мечтали выступать и защищать флаг своей страны. Обидно до слез...