В Башкирии два гектара земли вернули муниципалитету Уфимского района

В ходе проверки было установлено, что в 2012 году компания ООО «Башагроресурс» переуступило свои права физическому лицу. Предприниматель, чтобы продлить договор аренды в обход процедуры торгов, создал видимость строительства производственной базы и склада. Для этого он разместил на данной земле несколько бетонных блоков, которые не могли служить фундаментом здания.