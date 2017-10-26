В Башкирии суд обязал женщину вернуть муниципалитету 60 соток земли

Как следует из сообщения прокуратуры республики, в 2015 года уфимка арендовала 6 земельных участков в зубовском сельсовете обещай площадью более 60 соток. Она планировала выкупить эту землю по льготной цене. Для этого женщина предоставила в муниципалитет документы о построенных на этих участках жилых домах. На самом деле эти здания были непригодны для проживания: они представляли собой постройки из ДСП площадью 12 кв. м. без коммуникаций. Местная администрация, не заметив здесь подвоха, предоставила женщине в собственность эти земли по выкупной цене 130 тыс. руб.