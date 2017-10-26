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В Башкирии суд обязал женщину вернуть муниципалитету 60 соток земли

26 октября 2017, 13:01
Женщина планировала купить землю за 130 тыс. руб., когда ее реальная цена составляла 45 млн руб.

Прокуратуре Уфимского района удалось через суд добиться того, чтобы Зубовскому сельскому совету была возвращена земля общей площадью 60 соток. Кассационная судебная инстанция признала законными требованиями прокуратуры.

Как следует из сообщения прокуратуры республики, в 2015 года уфимка арендовала 6 земельных участков в зубовском сельсовете обещай площадью более 60 соток. Она планировала выкупить эту землю по льготной цене. Для этого женщина предоставила в муниципалитет документы о построенных на этих участках жилых домах. На самом деле эти здания были непригодны для проживания: они представляли собой постройки из ДСП площадью 12 кв. м. без коммуникаций. Местная администрация, не заметив здесь подвоха, предоставила женщине в собственность эти земли по выкупной цене 130 тыс. руб.

Женщина построила здесь продовольственный магазин.

- В результате неправомерных сделок по реализации земли в бюджет не поступило свыше 45 млн рублей. В связи с этим прокуратура Уфимского района обратилась в суд с требованием вернуть участки муниципалитету и прекратить право собственности женщины на 6 несуществующих домов, - отмечается в сообщении прокуратуры.

В Уфимском районном суде прокуратуре е удалось доказать свою правоту, но вот Верховный суд согласился с доводами и удовлетворил иск в полном объеме. Суд кассационной инстанции утвердил судебное решение.

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