mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ялалов о сокращении ледовых городков за счет бюджета: мы должны меняться

5 декабря 2017, 09:53
Администрация Уфы планирует в будущем строить 1-2 ледовых городка в каждом районе города, и не возводить за счет муниципального бюджета десятки елок и горок. Ирек Ялалов сообщил, что число горожан, посещающих такие площадки и с каждым годом уменьшается. Он подчеркнул, что "жизнь меняется, и мы должны меняться"

Выводы о том, сколько ледовых городков нужно строить за счет муниципалитета, Ялалов сделал с учетом данных проведенных соцопроса, проведенного в социальных сетях. По словам главы администрации Уфы, всего в нем приняли участие более 1,8 тысяч горожан. Из них 40% проголосовало на 1-2 ледовых городка в каждом районе города.

- 29% - за множество городков в городе;

- более трети - за 2-3 городка на всю Уфу;

- 5,5% отметили, что им все равно;

- 3% считают, что ледовые городки не нужны вообще.

Ялалов сравнил эти данные с результатами опроса, проведенного специализированной организацией несколько лет назад. Тогда 41% горожан высказалось за большое количество ледовых городков по городу. Треть жителей - за 1-2 городка в районе, а 7% за одни-два городка на весь город.

- Таким образом можно сделать вывод, что горожане предпочитают городки недалеко от своего места жительства, - резюмировал мэр. - Поэтому мы должны ориентироваться на 1-2 городка в каждом районе за счет города, остальное - за счет предприятий.

Ялалов также добавил, что в последние годы количество горожан, приходящих в ледовые городки, уменьшается.

- Жизнь меняется, и мы должны меняться, - резюмировал он.

Материалы по теме
Стало известно, когда пройдет республиканская новогодняя елкаЯлалов поручил чиновникам продумать, как ликвидировать очередь в детсадах Ялалов нанял "команду специалистов" для поиска заказчиков необъективных СМИ
#Новости#Новый год#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48