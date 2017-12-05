Ялалов о сокращении ледовых городков за счет бюджета: мы должны меняться

Выводы о том, сколько ледовых городков нужно строить за счет муниципалитета, Ялалов сделал с учетом данных проведенных соцопроса, проведенного в социальных сетях. По словам главы администрации Уфы, всего в нем приняли участие более 1,8 тысяч горожан. Из них 40% проголосовало на 1-2 ледовых городка в каждом районе города.