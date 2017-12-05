Ялалов нанял "команду специалистов" для поиска заказчиков необъективных СМИ

На утренней оперативке в мэрии сегодня Ирек Ялалов сообщил, что на выходных "не поленился" и посмотрел, как освещали проблему сильного снегопада федеральные СМИ. В Москве в первый день зимы выпала треть месячной нормы осадков. По словам Ялалова, это в три раза меньше чем выпадало в первые дни января в Уфе. Однако в отличие от уфимских СМИ московские, по мнению мэра Уфы, сработали более профессионально.