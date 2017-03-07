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Ирек Ялалов уверен, что некоторые материалы в СМИ против мэрии проплачены

7 марта 2017, 09:38
Глава администрации Уфы считает, что отдельные публикации и видеосюжеты носят заказной характер.

Сегодня на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов в очередной раз поднял тему уборки снега. Его, в частности, возмутило то, как освещают эту проблему отдельные СМИ. Он упомянул об одном из видеосюжетов, снятом журналистами "известной телекомпании". По его словам, корреспондент рассказывал о проблеме уборки, стоя непосредственно на прилегающей территории своего офиса.

- СМИ никогда не разбираются в сути, - заявил Ялалов. - Стоят на своей территории, на заваленной и рассказывают сказки телезрителю. Любят обвинять в непрофессионализме сотрудников коммунальных и дорожных служб. Я за то, чтобы была объективная и справедливая оценка! А не так, что все пропало, есть какой-то стрелочник - Иванов, Петров, Сидоров, Ялалов, Хусаинов.


По мнению Ялалова, часть критических материалов в СМИ носят заказной характер. При этом он подчеркнул, что это не относится к СМИ, представители которых присутствуют в зале. Он даже пообещал, что администрация подготовит всю информацию по данной проблеме.
- У нас есть факты, кто проплачивает эти ролики, - заявил Ялалов. - Я с высокой трибуны заявляю. Уважаемые коллеги, прекратите эту работу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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