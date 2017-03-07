Ирек Ялалов уверен, что некоторые материалы в СМИ против мэрии проплачены



По мнению Ялалова, часть критических материалов в СМИ носят заказной характер. При этом он подчеркнул, что это не относится к СМИ, представители которых присутствуют в зале. Он даже пообещал, что администрация подготовит всю информацию по данной проблеме.

- У нас есть факты, кто проплачивает эти ролики, - заявил Ялалов. - Я с высокой трибуны заявляю. Уважаемые коллеги, прекратите эту работу.