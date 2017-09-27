Мост через реку Белую в Уфе будет строить новый подрядчик

- Контракт с подрядчиком расторгнут в связи с несостоятельностью (банкротством) ООО "Строительное управление - 820". В настоящее время проходит процедура определения подрядчика, ориентировочная дата заключения нового контракта ноябрь 2017 года. Завершение работ по устройству проезжей части на мосту через река Белая и открытия движения по участке планируется в декабре 2017 года.