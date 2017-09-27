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Мост через реку Белую в Уфе будет строить новый подрядчик

27 сентября 2017, 10:16
Мост через реку Белую планируется сдать в декабре этого года. Завершающую часть работ проведет новый подрядчик.

О планах по завершению строительства моста расказал на транспортном форуме в Уфе и.о. начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Рамиль Сенжапов.

- Контракт с подрядчиком расторгнут в связи с несостоятельностью (банкротством) ООО "Строительное управление - 820". В настоящее время проходит процедура определения подрядчика, ориентировочная дата заключения нового контракта ноябрь 2017 года. Завершение работ по устройству проезжей части на мосту через река Белая и открытия движения по участке планируется в декабре 2017 года.

Новый мост участок реконструкции автомобильной дороги проходит по территории Уфимского, Кировского, Октябрьского и Калининского районов Уфы.

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