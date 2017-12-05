Стали известны сроки проведения праймериз в Башкирии

- Участие в предварительном голосовании сможет принять любой совершеннолетний, не состоящий в других партиях и не имеющий судимости, - заявил Константин Толкачев. По мнению Толкачева, это позволит выдвинуть на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госсобрания Башкирии действительно достойных кандидатов.