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Стали известны сроки проведения праймериз в Башкирии

5 декабря 2017, 12:11
В праймериз "Единой России" в Башкирии смогут принять участие не имеющие судимости и не состоящие в других партиях.

Праймериз "Единой России" пройдут в Башкирии с 26 марта по 3 июня, заявил сегодня секретарь регионального отделения партии в Башкирии Константин Толкачев, открывая региональную конференцию "Единой России" в республике.

- Участие в предварительном голосовании сможет принять любой совершеннолетний, не состоящий в других партиях и не имеющий судимости, - заявил Константин Толкачев. По мнению Толкачева, это позволит выдвинуть на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госсобрания Башкирии действительно достойных кандидатов.

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#Новости#Константин Климов#Политика
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