В праймериз «Единой России» участвовали боле 10 миллионов россиян

- Утверждены 225 лидеров в одномандатных округах, из них только 74 человека - депутаты Государственной Думы. Таким образом, 151 участников предварительного голосования - люди с мест - подчеркнул секретарь генерального совета «Единой России Сергей Неверов.
На оргкомитете утвердили и предварительную расстановку мест по спискам во всех субъектах. По ее итогам будет сформирован список из 400 участников предварительного голосования, который будет вынесен на утверждение съезда партии.
Федеральный оргкомитет принял решение об аннулировании регистрации троих участников предварительного голосования. Причинами стало выявление дискредитирующих фактов в отношении одного из участников в Калининградской области; возбуждение уголовного дела по тяжкой статье в отношении участника предварительного голосования в Ульяновской области; и поступившие обращения и жалобы на использование служебного положения во время проведения предварительного голосования участника праймериз в Свердловской области.
- В случае появления или выявления дискредитирующих фактов, федеральный оргкомитет вплоть до Съезда будет принимать решения об аннулировании регистрации, - подчеркнул секретарь Генсовета.
Между тем свое мнение по праймериз высказал и глава Башкирии, который держал паузу, пока шел этап дебатов и само голосование.
- Кандидаты в депутаты от нашей республики – ответственные, опытные люди. Уверен, что они будут действовать только на благо Родины, - отметил Рустэм Хамитов в интервью агентству «Интерфакс». - В своей работе я придерживаюсь позиции: все мнения хороши, если они направлены на конструктив, на улучшение жизни граждан. Но если кто-то действует в попытках раскола общества и государства, формирования конфликтов и выполнения чьей-то чужой воли, то здесь я – противник, и сделаю всё возможное, чтобы на своём уровне противостоять раздорам, ненависти и дестабилизации. Хочу сказать, что те кандидаты в депутаты, которые участвовали в праймериз у нас в республике, идеологию стабильности и укрепления в мире позиции России поддерживают в полной мере.