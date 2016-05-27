В праймериз «Единой России» участвовали боле 10 миллионов россиян

- Кандидаты в депутаты от нашей республики – ответственные, опытные люди. Уверен, что они будут действовать только на благо Родины, - отметил Рустэм Хамитов в интервью агентству «Интерфакс». - В своей работе я придерживаюсь позиции: все мнения хороши, если они направлены на конструктив, на улучшение жизни граждан. Но если кто-то действует в попытках раскола общества и государства, формирования конфликтов и выполнения чьей-то чужой воли, то здесь я – противник, и сделаю всё возможное, чтобы на своём уровне противостоять раздорам, ненависти и дестабилизации. Хочу сказать, что те кандидаты в депутаты, которые участвовали в праймериз у нас в республике, идеологию стабильности и укрепления в мире позиции России поддерживают в полной мере.