Архитектор башкирской экономики Халиль Барлыбаев: «В Башкортостане перестарались с праймериз ЕР»

По мнению профессора, административный ресурс, хотя и мог без лишних усилий в праймериз обеспечить победу своим кандидатам, перестарался и в том, что почему-то позволял им пользоваться многими незаконными способами ведения агитационной работы - без этого видимость демократии была бы более убедительной. Так что по Башкортостану праймериз, вместо того, чтобы как-то предварительно доказать возможную честность и легитимность предстоящих осенью выборов, заранее показали, что в этой республике их результаты уже известны, и здесь выборы в сентябре никак не могут быть признаны законными, считает ведущий научный сотрудник Института философии РАН.