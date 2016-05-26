Архитектор башкирской экономики Халиль Барлыбаев: «В Башкортостане перестарались с праймериз ЕР»

По его мнению, советская избирательная система была честнее: тогда власти подбирали одного достойного кандидата на округ и честно предлагали народу на выборах безальтернативно подтвердить свой выбор. Обмана какого-то не было, хотя это невозможно называть демократией. Это был один из элементов авторитарного управления государством.
Как заметил экономист и философ Барлыбаев в ходе своего непосредственного участия в кампании по предварительному голосованию доминирующей в Думе партии, «сегодня на обычных выборах точно так же кандидаты подбираются и дается задание главам администраций обеспечить их победу. Кроме этого, при слабости административного ресурса, данная система для «подстраховки» использует злоупотребления, а также пробиваются неизбежные в рыночных условиях подкупы, превращая выборы в рассадник коррупции».
- Кандидаты, не имеющие административной поддержки, выступают бессловесным «фоном» вокруг избранных, сознательными или бессознательными участниками обмана как отвлекающего маневра. В башкирских праймериз таких оказалось 85 человек, - предположил Халиль Абубакирович. - Из-за абсолютной незрелости электората вообще-то такая система неизбежна. Здесь обман заключается в том, что вся эта процедура на голубом глазу называется «демократией» и выдается за выбор народа, хотя он здесь не причем.
По мнению Халиля Барлыбаева, с праймериз федеральное руководство «Единой России» хотело отработать демократические принципы в более или менее чистом виде, без искривлений со стороны административного ресурса и подкупов. Однако получилось по Черномырдину: «как всегда». Хотя страна неоднородна и в отдельных регионах результаты голосования показывают, что какая-то степень демократии кое-где присутствовала: голоса разбросаны более-менее равномерно, полагает он.
- В Башкортостане перестарались: можно считать, что сентябрьские выборы здесь уже состоялись. Разброс голосов такой, что несуразность таких результатов очевидна. Народ, голосуя самопроизвольно, такие результаты дать не может. Такое может дать только административный ресурс. Руководитель Единой России в РБ Константин Толкачев или лукавит, или наивно полагает, что провел честные праймериз, говоря, покажите мне заранее заготовленный список победителей. Он может и не знать о наличии такого списка. Это делается и без него в других коридорах, - считает Халиль Барлыбаев.
По мнению профессора, административный ресурс, хотя и мог без лишних усилий в праймериз обеспечить победу своим кандидатам, перестарался и в том, что почему-то позволял им пользоваться многими незаконными способами ведения агитационной работы - без этого видимость демократии была бы более убедительной. Так что по Башкортостану праймериз, вместо того, чтобы как-то предварительно доказать возможную честность и легитимность предстоящих осенью выборов, заранее показали, что в этой республике их результаты уже известны, и здесь выборы в сентябре никак не могут быть признаны законными, считает ведущий научный сотрудник Института философии РАН.
Справка. Профессор Халиль Абубакирович Барлыбаев – один из авторов теории и практики экономической самостоятельности Башкортостана в первой половине 1990 годов, в годы становления республики на новом этапе, после подписания Декларации о суверенитете Башкортостана и ряда договоров с центральными органами госвласти. Сторонник сохранения государственной формы собственности на ведущие предприятия, работающие в республики и много сделал для этого.
В 1990-95 годы – возглавлял ведомства по управлению госсобственностью Башкирии. Помимо органов власти БАССР и РБ, работал проректором Башгосуниверситета, избирался депутатом Государственной Думы РФ в 1999 году, был в депутатской группе «Регионы России», заместителем председателя Комитета Государственной Думы по собственности. Заслуженный экономист Республики Башкортостан.
В настоящее время – ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Уроженец села Юмашево Баймакского района БАССР (год рождения 1944). Специалист по глобалистике, концепции устойчивого развития, теории сознания, вопросам идентичности, философской антропологии.