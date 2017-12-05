Эксперт по делам национальностей: Уфа стала большим вокзалом

У любой национальности есть явные социо-культурные характеристики - это, то что могут зафиксировать социологи простыми опросами: отношение к власти, религии и т.д. Есть и неявные признаки – архетип. То, что в глубине, огромный объем информации в нашем коллективном бессознательном. Если что-то оттуда выскочит, из глубин – это начинает отражаться на явных социокультурнынх характеристиках. Эти явления должны между собой соотносится хотя бы на 70 процентов. Посмотрим на образы, сказки башкир – кого мы видим? Воина. А в русских сказках – женский образ, у татар тоже – женщина-хозяйка, все в дом, выпечка, а башкир смотрит вдаль, за горизонт. Центровым моментом является отношение к власти – на явном и неявном уровне это понятие должно соответствовать друг к другу. В данном случае несоответствие – фактор разрушения народа, нации, если социокультурные характеристики перестают отвечать архетипу, на этом этапе могут формироваться новые этносы и нации, что может привести к революции. Концентрацией бессознательного является миф – более явный у башкир, чем у других народов, отражен в эпосах. Задача представителей культурной гегемонии, творческой интеллигенции вовремя давать на запросы ответы – как башкиры традиционно понимают религию, какое отношение к хозяйству, к экономике, к чести, совести, справедливости.