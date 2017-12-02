UfaForum: к 2025 году в Башкирии молодежи станет меньше на 20 процентов

В башкирии доля молодежи (14-30 лет) в настоящее воемя составляет 25 процентов. По нашим прогнозам, к 2025 году она сократится на 200 тысяч человек, до 20 процентов. Об этом сообщил проректор БашГУ по стратегическому развитию Рустем Ахунов в ходе панельной дискуссии на открытии молодежного образовательного форума #UfaForum, который проходит в эти минуты в уфимском Конгресс-холле. Количество молодежи сокращается в первую очередь из-за демографической ситуации, и усиливается этот негативный процесс миграцией. В Башкортостане молодежная миграция значительна: половина из тех, кто уезжает из республики-молодежь.