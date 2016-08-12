В Башкирии запретили проводить молодежный «UfaForum»

Вчера общественность Башкирии обсуждала новость о запрете в проведении Молодежного образовательного пространства «UfaForum», планировавшегося 11-14 августа на базе Башкирской республиканской гимназии-интерната (БРГИ) №1 им. Рами Гарипова.
Напомним, организаторами форума выступили общественные организации: Ассоциация выпускников БРГИ № 1 им.Р. Гарипова «Беренсе», Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге, Союз башкирской молодежи Челябинской области, сообщество «Башкирские проекты», Башкирская открытая лига КВН и Ассоциация молодежных землячеств Республики Башкортостан. В рамках мероприятия были заявлены лекции, семинары, круглые столы, тренинги, спортивные соревнования, встречи с медийными людьми, презентации образовательных программ и проектов. На форум зарегистрировалось свыше 500 участников из Республики Башкортостан, Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов, и даже стран. Часть участников уже успели приехать в Уфу. Но форум запретили. За день до его начала.
Разумеется, запрет широко анонсированного образовательного мероприятия за день до его начала вызвал справедливое возмущение, как организаторов, так и широкой общественности. Отказ был обоснован как решение министра образования Башкирии.
По информации источников «Медиакорсети» в администрации главы Башкирии, 10 августа в министерстве образования прошло совещание по вопросу проекта UfaForum. Его вел заместитель начальника управления по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии - заведующий отделом по реализации национальной политики Ришат Сабитов. Чиновником были высказаны опасения по мероприятию в связи с тем, что один из основных организаторов форума Азат Бадранов, является доверенным лицом кандидата в депутаты Раиля Сарбаева и работал у него же в штабе на выборах Президента РБ в 2014 году. Якобы организация столь массового мероприятия может иметь своей целью политическую провокацию. И якобы на форуме собираются критиковать главу Башкирии.
Оргкомитет форума распространил в соцсетях официальное обращение, где подчеркивается аполитичность и образовательный характер мероприятия: «мы вне политики, и наш форум — не место для предвыборных страстей».
Наша редакция решила выяснить, почему республиканскими властями было принято такое решение. Накануне политобозреватель информационного сайта Proufu Рамиль Рахматов в своем материале предположил, что «отмена форума, возможно связана с именем экс-премьера Раиля Сарбаева, который выдвинулся в Госдуму. Власти опасаются поддержки кандидата башкирской общественностью, поэтому такие форумы вызывают у них стойкое неприятие».
Проанализировав состав организаторов форума, мы пришли к выводу, что к теме выборов и к фигуре Сарбаева, вероятнее всего, может иметь отношение руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Бадранов. В среде экспертов избирательного процесса республики известно, что на выборах Президента РБ в 2014 году Бадранов трудился в штабе Сарбаева.
«Медиакорсеть» попросила его прокомментировать сложившуюся ситуацию
- Азат, действительно ли ты в 2014 году работал в избирательном штабе Сарбаева Р.С., а сейчас на выборах в Госдуму являешься его доверенным лицом?
- Да, на последних выборах главы региона я действительно работал в штабе Раиля Салиховича. Лет 7 до 2015 года, до моего поступления на государственную службу, я зарабатывал на жизнь юридическим сопровождением избирательного процесса. К примеру, после снятия с предвыборной гонки Сарбаева, в том же 2014 году я вел группу кандидатов от «Единой России» в одном из городов Подмосковья, а годом ранее, от той же «Единой России» сопровождал отдельных кандидатов на выборах Госсобрания.
Уже почти как два года я сменил род своей деятельности, не работаю на выборах не только в Башкирии, но и, нигде вообще. Соответственно не являюсь доверенным лицом ни Раиля Сарбаева, ни какого-либо другого кандидата в депутаты.
К сожалению, в родной мне Уфе до сих пор к такой деятельности - как электоральный юрист или политтехнолог - не относятся как к профессиям, т.е. как специальностям наемного труда. Чаще всего, особенно при сопровождении кампании известного политического деятеля, приклеивается ярлык. В моем случае, видимо, мне стараются приклеить ярлык «сарбаевского», если бы вел кампанию Рустэма Хамитова, то, наверное, именовали бы «хамитовским».
- Возможно ли, что руководство БРГИ №1 им. Рами Гарипова и Министерство образования РБ, в преддверии выборов просто испугались иметь дело с организатором, к которому приклеили ярлык «сарбаевского»?
- Наверное, возможно, если их таким образом кто-то напугал. Политическая повестка при организации UfaForuma нами не затрагивалась ни с БРГИ, ни с минобразования, и уж тем более она не планировалась у нас в программе для участников форума.
С руководством гимназии-интерната имени Рами Гарипова у нас была договоренность, что они предоставляют нам свою площадку при условии согласования мероприятия в министерстве образования РБ. Нами были направлены письма, как в гимназию, так и в министерство. Устные договоренности о проведении мероприятия с исполнителями в министерстве были достигнуты. Но, к сожалению, мы не потребовали сразу письменных гарантий этих договоренностей. Это было нашей ошибкой, и за день до начала форума, нас уведомили об отрицательном решении министра образования.
В этих условиях руководство гимназии, как и участники форума, оказалось заложником ситуации. К БРГИ у нас нет и не может быть претензий, мы им искренне благодарны за готовность помочь в организации нашего мероприятия.
- В обращении к участникам UfaForuma, опубликованном в соцсетях после извещения о запрете его проведения, Оргкомитет заявил, что «не важно, кто именно принял необдуманное решение, важно то, что этим нанесен серьезный урон по репутации и имиджу всей республиканской власти, включая самых первых лиц». Не думаешь ли, что это позиция непосредственно самого руководства республики?
- Я далек от той мысли, что решение об отмене UfaForum приняло «первое» лицо в республике. Короля делает свита. Уверен, что своими недальновидными действиями, применяя репрессии на пустом месте к конструктивным молодежным инициативам, «свита» лишь подвела и по серьезному подставила своего руководителя.
Они проиграли и проиграло общество. Выиграли лишь деструктивные и маргинальные силы, которые теперь еще с большим порывом будут говорить, что с властями в Башкирии сотрудничать невозможно. И для молодежи республики, прежде всего слабо-социализированной, которой мы хотели открыть новые горизонты и направить в позитивное русло развития, теперь возросла угроза различной радикализации. Лично меня это огорчает и угнетает.
- Какие выводы сделали для себя организаторы после всего пережитого? Что будет дальше с UfaForum?
- Самый главный вывод из пережитого, это вывод о том, что команда UfaForuma, это не на словах и это не понарошку. Для нас это было как прохождение тренинга по принятию решений в экстремальных условиях. Наш Оргкомитет, состоящий из нескольких десятков человек, молодых людей от 17 до 30 лет, этим лишь закалился, каждый из нас стал увереннее в себе и стал больше доверять друг другу.
А самый неожиданный лично для меня вывод - это понимание наличия высокой гражданской солидарности в республике. Буквально сразу после объявления об отмене форума и опубликования нашего обращения у всех организаторов разрывались телефоны от звонков и сообщений. Люди писали и звонили, кто-то благодарил за нашу самоорганизованность и идейность, кто-то подбадривал, были и те, кто извинялся за случившееся, при этом не имея к случившемуся прямого отношения, но работая в органах власти, люди стыдились за действия властей.
В целом выводы у нас вполне оптимистичные. Очевидно, что необходимо работать над нашими общественными проектами более качественнее, чтобы как говорится «комар носа не подточил». В тоже время пережитое подтолкнуло нас к поиску новых форматов в просвещении молодежной среды. Проект UfaForum продолжит свою деятельность, как мы и писали в нашем обращении – следите за хештегом #UfaForum.
Как отметил Азат Бадранов, в социальных сетях было опубликовано много слов поддержки в адрес организаторов. Люди просто недоумевали, почему было принято такое решение.
- Я была лишь приглашённым спикером на УфаФорум.Но хочется сказать, что ребята движутся в правильном направлении. Такого исхода событий можно было ожидать, но никак не укладывается в голове тот факт, что сверху побоялись провести форум, - пишет предприниматель и адвокат Зелифа Барлбыбаева. - Организаторы бьют ровно в точку, и что их действия направлены в одну сторону с властью, но она пока что не взялась за это. Получается, что они молодая инициативная молодёжь - конкуренты, которые имеют потенциал, сравнимый с государственными структурами.
- Минобр Башкирии, как всегда, поступил безобразно, безропотно поддавшись давлению властей. Это объяснимо: министру-то ой-как хочется удержаться на своем кресле. Мне жаль, что она (министр образования РБ) обучалась премудростям науки психологии в институте, где в то время я сам преподавал, - возмущается общественник Валиахмет Бадретдинов. - Может ли стать высокоразвитой страна, где чиновники бесчестные запрещают все разумное, доброе и вечное? Грош им цена. Они - временщики.
- Во-первых, они могут отменить форум, но им не удастся отменить энтузиазм молодежи и наши ценности, в основе которых - стремление к просвещению. Во-вторых, мы всегда найдем альтернативу. Если умная молодежь не выгодна руководству региона, то мы будем собираться и доносить свои конструктивные идеи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске (а также просто в интернете), - пишет аналитик Азамат Лукманов. - Ставка тех, кто запретил форум, бесперспективна. Оргкомитет форума, участники и спикеры не потеряли самообладание от ваших действий (обращаюсь к сотрудникам соответствующего управления главы региона). А вы его не имели изначально. В результате отмены форума около 600 человек, представляющих собой умную, образованную и энергичную часть нашего общества, окончательно сформировали о вас свою собственную позицию.
Медиакорсеть отправила официальный запрос в администрацию главы Башкирии, где мы просим разъяснить, почему было принято решение о запрете проведения молодежного образовательного форума. Особенно циничным является то, что в эти дни в Уфе идет большой августовский педсовет. Сегодня на его пленарном заседании должен выступить глава Башкирии, который наверняка будет говорить о том, что в регионе поддерживается инициативная и талантливая молодежь. Получается, что ретивые чиновники его собственной администрации попросту подставили Рустэма Хамитова. Наше информагентство будет следить за развитием событий.