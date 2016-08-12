В Башкирии запретили проводить молодежный «UfaForum»

С руководством гимназии-интерната имени Рами Гарипова у нас была договоренность, что они предоставляют нам свою площадку при условии согласования мероприятия в министерстве образования РБ. Нами были направлены письма, как в гимназию, так и в министерство. Устные договоренности о проведении мероприятия с исполнителями в министерстве были достигнуты. Но, к сожалению, мы не потребовали сразу письменных гарантий этих договоренностей. Это было нашей ошибкой, и за день до начала форума, нас уведомили об отрицательном решении министра образования.