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На #UfaForum предложили развивать агломерации чтобы удержать молодежь

2 декабря 2017, 13:55
Башкирии стоит направить усилия на развитие уфимской агломерации.

Башкортостану необходимо направить усилия на создание уфимской агломерации. Это существенно снизит отток молодежи, и мы сможем конкурировать с Екатеринбургом и Казанью за молодые кадры, считает проректор БашГУ по стратегическому планированию Рустем Ахунов. По его мнению, у молодых людей нашего времени ценности, касающиеся работы, отличаются от понятий старшего поколения.

- Они рассчитывают на себя, считают, что работа должна приносить удовольствие, - отмечает Рустем Ахунов. - У молодежи нет уверенности, что усилия, которые необходимо предпринимать в работе, приведут к конечной цели. Это новые вызовы для государства: в скором времени мы можем получить поколение, для которого работа вообще не представляет никакой ценности. Это приводит к тому, что комфортная городская среда является залогом того, что молодежь будет здесь оставаться, работать, учиться и создавать семьи. Я считаю, что и роль университетов значительна, предлагаю на базе сильных вузов создать стратегию развития образования в целом, пока она не очевидна.

Есть хороший пример "Лидеры России" - в нем приняли участие 140 тысяч человек. Считаю, что и в нашей республике необходимо создать систему кадрового резерва. Если скоординируем усилия, но отток талантливой молодежи можно остановить.

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