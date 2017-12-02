На #UfaForum предложили развивать агломерации чтобы удержать молодежь

- Они рассчитывают на себя, считают, что работа должна приносить удовольствие, - отмечает Рустем Ахунов. - У молодежи нет уверенности, что усилия, которые необходимо предпринимать в работе, приведут к конечной цели. Это новые вызовы для государства: в скором времени мы можем получить поколение, для которого работа вообще не представляет никакой ценности. Это приводит к тому, что комфортная городская среда является залогом того, что молодежь будет здесь оставаться, работать, учиться и создавать семьи. Я считаю, что и роль университетов значительна, предлагаю на базе сильных вузов создать стратегию развития образования в целом, пока она не очевидна.