В Башкирии девушка разбилась в ДТП из-за пьяного водителя без прав

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло на 79 километре автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак. 21-летний местный житель управлял автомашиной ЛАДА-111730, будучи пьяным. Двигаясь в сторону д. Рыскужино, по предварительной информации, он не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в левый кювет.