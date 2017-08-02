В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил ребенка на мотоцикле

Днем 31 июля 35-летний мужчина отдыхал недалеко от деревни Кучуково Учалинского района. Сев за руль в пьяном виде, он наехал на мотоцикл «Стелс», которым управлял 13-летний ребенок. При столкновении юный водитель скончался, а его друг, 12-летний мальчик, сломал ногу.