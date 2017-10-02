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В Башкирии пьяный водитель без прав задавил женщину насмерть

2 октября 2017, 11:04
Женщина шла по обочине во встречном направлении.

1 октября ночью в Иглинском районе на улице Калинина села Улу-Теляк неустановленный водитель насмерть сбил 33-летнюю местную жительницу, сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Предположительно, женщина шла по обочине во встречном направлении, когда на нее наехал неизвестный и скрылся с места происшествия. Пешеход скончалась на месте от полученных травм. Через некоторое время личность водителя установили – им оказался 38-летний местный житель без прав, который устроил ДТП, будучи в пьяном виде. Сейчас устанавливаются подробности происшествия.

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