В Уфе могут выселить Фонд жилищного строительства ради Дома дружбы народов

- Мне кажется, что эти помещения все-таки не предназначены для постоянной работы, – сказал Рустэм Хамитов. – Там есть вентиляция, лифт, но нет окон. Поэтому как промежуточный вариант мы можем их использовать, но можно посмотреть и другие варианты.