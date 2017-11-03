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Рустэм Хамитов внес изменения в состав совета по межнациональному согласию

3 ноября 2017, 12:57
Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о внесении изменений в состав совета по по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира. В него включены 10 человек, большая часть кандидатур будет предварительно согласована с действующими членами совета.

Согласно указу Хамитова, в состав совета включены ученые, писатели и общественники и силовики. В их числе:

- Заки Алибаев, председатель Союза писателей РБ,

- Ильгиз Кызыргулов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ,

- Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований при минкультуры РБ,

Еще семь человек будут включены в состав совета по согласованию:

- Заки Алибаев, председатель Союза писателей РБ,

- Салимьян Гарифуллин, руководитель республиканского национально-культурного центра удмуртов,

- Роман Деев, министр внутренних дел РБ,

- Амир Ишемгулов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир,

- Регина Мухаметзянова-Дуггал, врио директора института этнологических исследований уфимского научного центра Россиийской академии наук,

- Айбулат Псянчин, врио директора института истории, языка и литературы уфимского научного центра Российской академии наук,

- Абдурахмон Рахимов, председатель общественной организации "Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони",

- Гафур Салихов, заведующий кафедрой философии и социологии Башкирского государственного университета.

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