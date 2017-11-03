Рустэм Хамитов внес изменения в состав совета по межнациональному согласию

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о внесении изменений в состав совета по по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира. В него включены 10 человек, большая часть кандидатур будет предварительно согласована с действующими членами совета.