Хамитов задумался о создании новых консульств в Башкирии

– Мы готовы к тому, чтобы МИД рекомендовал Уфу и Башкортостан для открытия вновь создаваемых консульств зарубежных стран. Мы вполне могли бы проводить у себя такую работу, потому что мы материально, организационно и интеллектуально к этому готовы. Если в Уфе появится ещё три-четыре консульства, мы воспримем это с удовольствием. Нам это нужно для работы. - отметил глава республики Рустэм Хамитов.