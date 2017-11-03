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Хамитов задумался о создании новых консульств в Башкирии

3 ноября 2017, 13:00
Он заявил, что республика материально, организационно и интеллектуально к этому готова.

Рустэм Хамитов встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Михаилом Белым. Глава РБ предложил открыть в республике консульства зарубежных стран для упрощения процедуры взаимодействия с ними, в том числе получения гражданами виз для туристических и деловых поездок, сообщили в пресс-службе главы республики.

– Мы готовы к тому, чтобы МИД рекомендовал Уфу и Башкортостан для открытия вновь создаваемых консульств зарубежных стран. Мы вполне могли бы проводить у себя такую работу, потому что мы материально, организационно и интеллектуально к этому готовы. Если в Уфе появится ещё три-четыре консульства, мы воспримем это с удовольствием. Нам это нужно для работы. - отметил глава республики Рустэм Хамитов.

Напомним, что в Уфе работают всего 2 консульства - Белоруссии и Таджикистана.

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#Новости#Злата Зукович#Политика
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