Проблемные дома «Новобулгаково» будет достраивать компания Марселя Юсупова

Поселок Новобулгаково будет достраивать ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на бенифициара компании Марселя Юсупова. Компания готова вложить в этот проект до 200 млн руб. в завершение строительства 15 домов. Сейчас квартиры в этих домах жду 540 дольщиков.