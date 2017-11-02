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Проблемные дома «Новобулгаково» будет достраивать компания Марселя Юсупова

2 ноября 2017, 14:13
Компания готова вложить в проект 200 млн руб.

Поселок Новобулгаково будет достраивать ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на бенифициара компании Марселя Юсупова. Компания готова вложить в этот проект до 200 млн руб. в завершение строительства 15 домов. Сейчас квартиры в этих домах жду 540 дольщиков.

По словам Юсупова, компания планирует вложить 100 млн руб. средств комбината и «Стройвертикали», а оставшуюся сумму занять в «Сбербанке».

Взамен компания рассчитывает получить в собственность земельные участки аналогичной стоимостью. По словам Юсупова, этот проект согласован в Госкомстрое.

- К сожалению, застройщик столкнулся с объективными сложностями, поэтому без помощи извне достроить дома не получится, - цитирует издание слова Юсупова.

Исполняющий обязанности директора «Стройвертикали» Валерий Прудской сообщил, что до конца года компания планирует сдать три многоквартирных дома и около 20 таунхаусов.

Ранее сообщалось, что компания «Башгазстрой» является одним из кандидатов на завершение строительства. Компания контролируется сын Марселя Юсупова Тимур.

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