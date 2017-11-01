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Уфимский «Гостиный двор» планирует взыскать с «ВИМ-Авиа» почти миллион

1 ноября 2017, 10:44
Компания из Уфы подала иск в Арбитражный суд Башкирии.

Уфимская компания ООО «Многофункциональный комплекс Гостиный двор» обратилась в Арбитражный суд Башкирии с иском к ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». В базе арбитражного суда заявление зарегистрировано 30 октября. Как следует из материалов, уфимская компания планирует взыскать с татарстанской 814,9 тыс руб. Информация о том, как возникла задолженность, не указана. Следующее заседание назначено на 7 ноября.

Авиакомпания «ВИМ-АВИА» зарегистрирована в Татарстане в поселке городского типа Богатые Сабы. Ранее татарстанское издание «Татар-инфо» опубликовало фотографии, где находится головной офис компании. Посмотреть их можно здесь.

Напомним, что в конце сентября после серии задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Вице-премьер России Аркадий Дворкович подчеркивал, что авиакомпанию ждет банкротство, если в ближайшее время для нее не найдется инвестор. В настоящее время Следственный комитет России расследует уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа".

30 октября стало известно, что Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа", дающий компании-перевозчику право на выполнение полетов.

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#Новости#Уфа#Арбитражный суд Башкирии#Гостиный двор#Ольга Корзик#Экономика
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