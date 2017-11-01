Уфимский «Гостиный двор» планирует взыскать с «ВИМ-Авиа» почти миллион

Напомним, что в конце сентября после серии задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Вице-премьер России Аркадий Дворкович подчеркивал, что авиакомпанию ждет банкротство, если в ближайшее время для нее не найдется инвестор. В настоящее время Следственный комитет России расследует уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа".