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Прерванный полет: «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы

26 сентября 2017, 10:19
Из Уфы рейсы были прекращены еще летом.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы, передает РИА Новости.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» начались еще летом.

- В июне были прекращены рейсы из Уфы, - рассказал Медиакорсети один из участников туристического рынка. – Хорошо, что наша туркомпания не стала брать билеты у «ВИМ-авиа», мне показался нереальным тот объем пассажирских перевозок, который они заявили в начале года. Так что клиенты нашей компании не пострадали.

На сайте авиакомпании рейсы «Анталья – Уфа» и «Уфа – Анталья» недоступны.

Сейчас задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство минтранса и Росавиации. Генеральная прокуратура начала проверку перевозчика, а следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».

Сам перевозчик констатировал «тяжелую экономическую ситуацию».

- Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах, - сообщила компания в официальном заявлении.

Вместе с тем Росавиация отметила, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния «ВИМ-Авиа» в ведомство предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.

- Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью, - пояснили в Росавиации судьбу авиакомпании.

Задолженность «ВИМ-Авиа» только по топливу составляет полмиллиарда рублей, сообщили СМИ.

Кредиторы «ВИМ-Авиа», по данным Росавиации, сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели. А на ряде социально-значимых направлений, например, на рейсах на Дальний Восток, «ВИМ-Авиа» могут заменить другими авиакомпаниями.

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