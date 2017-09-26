Прерванный полет: «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы

- В июне были прекращены рейсы из Уфы, - рассказал Медиакорсети один из участников туристического рынка. – Хорошо, что наша туркомпания не стала брать билеты у «ВИМ-авиа», мне показался нереальным тот объем пассажирских перевозок, который они заявили в начале года. Так что клиенты нашей компании не пострадали.