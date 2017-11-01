Федеральный телеканал поборется за свободу уфимца, осужденного за педофилию

К сожалению, СМИ подключились к этой истории поздно, когда Евгению уже был вынесен приговор. Объяснение этому простое – его семья не хотела афишировать этот неприятный инцидент, надеясь, что суд во всем разберется и оправдает Евгения. Однако эти надежды не оправдались. Евгения осудили сначала на уровне районного суда, а потом и Верховный суд Башкирии оставил данное решение без изменения.