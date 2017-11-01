Историю уфимца Евгения Мартыненко, осужденного за педофилию, покажут на НТВ

Вчера родственники и друзья Евгения побывали в Москве на записи программы «Специальный репортаж с Вадимом Такменевым». Примечательно, что мама пострадавшей девочки, в надругательстве над которой обвинили Евгения Мартыненко, Вера Сомова также приняла участие в программе и рассказала, что они с мужем оговорили Евгения из корыстных побуждений. Но потом она призналась в клевете, потому что из-за этой истории ее постоянно терзают муки совести.