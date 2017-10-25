В Уфе началась акция в защиту Евгения Мартыненко, осужденного за педофилию

Напомним, опубликованная накануне Медиакорсетью история о несчастье, постигшем семью Мартыненко, вызвала широкий резонанс. Как следует из материалов уголовного дела, Евгения обвинил его сосед, утверждающий, что застал его на коленях возле своей лежащей на кресле шестилетней дочки. Евгений настаивал, что просто хотел показать соседу, который был всегда слишком груб со своими детьми, что можно нормально общаться с ними без криков и рукоприкладства.