В крымском Белогорске установили бюст уроженке Башкортостана

«Открывая этот замечательный памятник в год 105-летия со дня рождения Магубы Гусейновны, мы отдаем дань памяти не только нашей славной землячке, но и всем тем, кто сложил свои головы ради будущего нашей страны, ради будущего нашей великой России на полях Великой Отечественной войны в 1941-1945 годы. Настоящее мероприятие демонстрирует общность истории, крепкую дружбу и культурно-духовные связи, сложившиеся между нашими многонациональными республиками. Наши отцы и деды мужественно бились на фронтах, проявляли трудовой героизм в тылу, вместе ковали Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - сказала первый замминистра.