Школы Уфы закупают электронные учебники на внебюджетные средства

В школах Уфы сегодня насчитывается более 28 тысяч учебников. Это всего 3 процентов от общего их числа. Купить больше школы не могут, так как из бюджета выделяется недостаточно средств.