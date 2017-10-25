Глава Башкирии об электронном образовании: «Пока мы барахтаемся»

- Если бы я лично не занимался этой темой, ничего бы не было, даже тех крох успеха, которые у нас присутствуют. Не востребовано обществом, специалистами. Каждый старается замкнуться в своём домике, раковине, сделать там что-то для себя, потом отчитаться красивыми словами и на этом завершить работу. Я сознательно утрирую. Понятно, что где-то есть определённые успехи. Но в целом сказать о том, что всё это заработало, структурировалось и систематизировалось, мы не можем. Пока мы барахтаемся! – подчеркнул суровым тоном глава Башкирии.