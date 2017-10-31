Лавров высказался против притеснения русских на Украине

Больше всего придать негативную окраску деятельности россиян пытаются Украина и страны Балтики, уверен министр. Он сообщил, что предпринимаются попытки по внесению раскола в среду проживающих за рубежом соотечественников и отрыву их от родины. В некоторых странах не прекращается прямая дискриминация.