В Башкирии прокуратура вынесла предписание в отношении мэра крупного города

- Возможно, речь идет о предоставлении предпринимателю Павлу Гребенчуку, который является мужем сестры Фарита Гильманова, помещения площадью 2000 кв.м. по улице. Ленина в городе Салавате, - пояснил источник. - Помещение привлекательно тем, что находится на красной линии, оно было переоборудовано под магазин «Березка». Этому же предпринимателю без торгов достался и земельный участок площадью в 3 гектара по адресу г. Салават, ул. Заки Валиди. Помимо этого, прокуратуру также заинтересовали тендеры на обслуживание автомобилей Администрации города Салават на сумму 12 млн. рублей, победителем тендеров опять же стал Гребенчук.