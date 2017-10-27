В Башкирии на 16% увеличены пособия приемным семьям

– Законопроекты предполагают повышение пособий на детей на 58% и увеличение прожиточного минимума пенсионеров до 8 320 рублей, что повлечет за собой увеличение социальных доплат тем из них, у кого материальное обеспечение ниже этого прожиточного минимума. Доплаты будут осуществляться из федерального бюджета, – пояснил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.