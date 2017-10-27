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В Башкирии на 16% увеличены пособия приемным семьям

27 октября 2017, 18:57
Правки в закон внесли депутаты Курултая Башкирии.

Сегодня, 27 октября, депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии на очередном заседании внесли правки в ряд законов социальной направленности. Измения внесены в законы «О ежемесячном пособии на ребенка в РБ», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в РБ».

– Законопроекты предполагают повышение пособий на детей на 58% и увеличение прожиточного минимума пенсионеров до 8 320 рублей, что повлечет за собой увеличение социальных доплат тем из них, у кого материальное обеспечение ниже этого прожиточного минимума. Доплаты будут осуществляться из федерального бюджета, – пояснил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

– Кроме того, парламентариями поддержаны инициативы о повышении на 16% пособий приемным семьям и об установлении дополнительных гарантий защиты от безработицы для детей-сирот.

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