В Башкирии пенсионерка продавала смертельный алкоголь ради своей выгоды

По версии следствия, в мае 2017 года из корыстной цели личного обогащения продала ранее незнакомому покупателю спиртосодержащую жидкость в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра по цене 80 рублей. Согласно заключению специалистов, жидкость в бутылке не соответствует гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Более того, в ней был обнаружен метиловый спирт.