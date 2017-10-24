В Башкирии обвинили заведующую детсадом в поборах и покупке алкоголя

- Во-первых, я считаю, что Александр Афанасьев повел себя некорректно, потому что он не имел морального права разглашать информацию о проверке, будучи понятым. Во-вторых, мне полиция пока никаких обвинений не предъявила, - заявила Гульнара Габидуллина. - Все, что написано обо мне в соцсетях, является клеветой. Например, склад у нас вовсе не забит игрушками, там всего лишь шесть кукол было, которые мы отложили, чтобы потом вручить детям в качестве призов за победу в конкурсах. Эти игрушки были приобретены в 2016 году. Игрушки, которыми играют дети, положено регулярно мыть. Они со временем приходят в негодность. Никакого алкоголя в моем кабинете не было. Мне кажется, не нужно торопиться с выводами до окончания проверки.