Юнир Кутлугужин о суде из-за митинга против Хамитова: «Из партии не уйду»

- Такой вопрос не стоит вообще. Я член коммунистической партии с октября 1982 года. Свою позицию не менял никогда, во все времена боролся с органами судебной власти и решения таких вопросов мне знакомы. В своей позиции уверен до конца. Давления после митинга не чувствую, однако могу заверить, что представители как городской, так и республиканской власти перестали отвечать на письменные и устные наши запросы. По проблеме обманутых дольщиков мы три раза подавали уведомление о проведении митинга и три раза нам в этом отказали, разрешив лишь на четвертый.