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В Башкирии суд оставил в силе приговор экстремистской организации

25 октября 2017, 17:25
Пропагандисты теории исламского государства все-таки отсидят положенный срок.

Осужденным членам экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России), был вынесен обвинительный приговор в июне текущего года, они обжаловали приговор, однако суд оставил решение без изменений, сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Напомним, Р. Фасхиеву 1958 года рождения, назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. И. Макулову 1971 г.р. и И. Янбухтину 1974 г.р. – 2 года 7 месяцев в колонии-поселении. Р. Хамидуллину 1963 г.р. – 2 года 5 месяцев в колонии-поселении. З. Зувайдову 1978 г.р. – 2 года лишения свободы условно.

Обвиняемые создали ячейку «Таблиги Джамаат» в Дюртюлинском, Чекмагушевском и Уфимском районах и пропагандировали идеологию исламского государства и вовлекали в нее новых членов.

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