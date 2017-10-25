В Башкирии суд оставил в силе приговор экстремистской организации

Напомним, Р. Фасхиеву 1958 года рождения, назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. И. Макулову 1971 г.р. и И. Янбухтину 1974 г.р. – 2 года 7 месяцев в колонии-поселении. Р. Хамидуллину 1963 г.р. – 2 года 5 месяцев в колонии-поселении. З. Зувайдову 1978 г.р. – 2 года лишения свободы условно.