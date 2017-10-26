В Башкирии на торги выставлены три крупных предприятия

ОАО «Иглинский весовой завод» занимается производством электронных и механических весов. Компания находится в селе Иглино. Среднесписочная численность работников – 73 человека. Уставный капитал – 13,96 млн руб. В собственности у компании находятся объекты недвижимости общей площадью 7,4 тыс. кв.м, расположенные в селе Иглино. Площадь земельных участков под ними — 32,68 тыс. кв.м. По данным «Спарк-интерфакс», выручка предприятия за 2016 год составила 29,57 млн руб., чистая прибыль — 278 тыс.руб. Торги по продаже этого пакета планировалось провести в 2014 и 2015 году, но тогда покупателей не нашлось.