В Уфе на конкурсе «Татар кызы» выбрали самую красивую татарку страны

- Очень надеюсь, что это мероприятие сблизило наши народы, - рассказывает член оргкомитета конкурса Алсу Тухватуллина. - На празднике была атмосферы дружбы, взаимопонимания, единства и общности нашей истории, культуры, традиций. Мы очень довольны тем, что мероприятие прошло на таком высоком уровне. Все делегации, отмечу, остались в очень положительных впечатлениях, чувствовали себя как дома. Надеемся, что у каждого народа, который проживает на территории республики, будет такой конкурс. Он как жемчужина на бусах нашей многонациональной республики, страны.