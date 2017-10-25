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В Уфе на конкурсе «Татар кызы» выбрали самую красивую татарку страны

25 октября 2017, 11:23
Медиакорсеть публикует фоторепортаж с одного из главных национальных конкурсов красоты Башкортостана.

Накануне в ГКЗ «Башкортостан» состоялся традиционный ежегодный конкурс красоты среди первых красавиц татарского народа. На этот раз в столице Башкортостана за главную национальную корону претендовали 12 финалисток из разных регионов страны. Кроме того, в конкурсе принимала участие красавица из Казахстана.

Девушки демонстирировали свои таланты в ораторском мастерстве, знаниях традиций и культур татар, дефиле. В состав жюри вошли народный артист Башкортостана, любимец публики Айдар Галимов, директор культурно-просветительской организации «Берлек» Нафиса Акчурина (она по совместительству является главным организатором - прим.ред), председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова, директор уфимского театра «Нур» Ильдар Хажиев, зампредседателя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и другие.

На церемонии выступила звезда шоу «Голос», певица Дина Гарипова. В концертной программе также приняли участие артисты Ильхам Валиев, Дамира Саетова, Идрис Газиев и другие.

В итоге самой красивой татаркой страны стала очаровательная Гульназ Гатина, 19-летняя студентка Институту управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Поэтому в следующем году ставший уже международным конкурс «Татар кызы» пройдет в столице Татарстана.

- Очень надеюсь, что это мероприятие сблизило наши народы, - рассказывает член оргкомитета конкурса Алсу Тухватуллина. - На празднике была атмосферы дружбы, взаимопонимания, единства и общности нашей истории, культуры, традиций. Мы очень довольны тем, что мероприятие прошло на таком высоком уровне. Все делегации, отмечу, остались в очень положительных впечатлениях, чувствовали себя как дома. Надеемся, что у каждого народа, который проживает на территории республики, будет такой конкурс. Он как жемчужина на бусах нашей многонациональной республики, страны.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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