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В Уфе выберут самую красивую пенсионерку

15 сентября 2017, 16:13
Побороться за главный титул и победу в различных номинациях смогут женщины пенсионного возраста.

25 октября в Уфе состоится заключительный этап городского конкурса «Мисс Золотая осень», сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что основной целью конкурса является адаптация инвалидов в обществе, их реабилитация и развитие их творческого потенциала.

Известно, что конкурс проводится в три этапа. Первые два уже прошли в марте и июне. В конкурсе принимают участие женщины в двух возрастных категориях от 55 до 65 лет, от 65 лет и старше. В финал вышли 14 участниц.

Победительница получит главный титул «Мисс Золотая осень», остальные смогут побороться за победу в номинациях «Мисс - Золотая осень», «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование», «Мисс Грация», «Мисс Обаяние», мисс «Зрительских симпатий» и « Мисс Мастерица».

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