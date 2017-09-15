В Уфе выберут самую красивую пенсионерку

25 октября в Уфе состоится заключительный этап городского конкурса «Мисс Золотая осень», сообщает пресс-служба администрации города.
Отмечается, что основной целью конкурса является адаптация инвалидов в обществе, их реабилитация и развитие их творческого потенциала.
Известно, что конкурс проводится в три этапа. Первые два уже прошли в марте и июне. В конкурсе принимают участие женщины в двух возрастных категориях от 55 до 65 лет, от 65 лет и старше. В финал вышли 14 участниц.
Победительница получит главный титул «Мисс Золотая осень», остальные смогут побороться за победу в номинациях «Мисс - Золотая осень», «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование», «Мисс Грация», «Мисс Обаяние», мисс «Зрительских симпатий» и « Мисс Мастерица».