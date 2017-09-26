В Уфе выберут самую красивую татарку республики

Справка. Конкурс «Татар кызы» зародился в 2011 году в столице Южного Урала. Сначала он проходил на региональном уровне, а в 2015 году впервые прошел в формате Всероссийского. Международный конкурс «Татар кызы» - своевременный социально-культурный проект, который сегодня объединяет не только всю Россию, но и зарубежные страны. Это праздник истинной красоты, таланта и народных традиций.