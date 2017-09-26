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В Уфе выберут самую красивую татарку республики

26 сентября 2017, 17:40
В Уфе состоится региональный этап международного конкурса красоты «Татар кызы – 2017».

Известно, что члены жюри уже отобрали 12 финалисток. Кроме них в конкурсе 27 октября примут участие еще семь девушек, которые разделили между собой 13-е место. Также ожидается приезд делегаций из регионов, активистов общественных объединений.

Известно, что первый тур конкурса прошел недавно, с 20 по 23 сентября в Казани. Там татарские красавицы продемонстрировали самобытные традиции своих регионов, национальные костюмы, приняли участие конкурсных испытаниях.

Международный конкурс «Татар кызы» проходит при содействии правительств Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Целью конкурса является сохранение родного языка, сохранение и развитие обычаев, традиции, культуры среди молодежи.

Справка. Конкурс «Татар кызы» зародился в 2011 году в столице Южного Урала. Сначала он проходил на региональном уровне, а в 2015 году впервые прошел в формате Всероссийского. Международный конкурс «Татар кызы» - своевременный социально-культурный проект, который сегодня объединяет не только всю Россию, но и зарубежные страны. Это праздник истинной красоты, таланта и народных традиций.

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