В Уфе прошел митинг в защиту лимонария

Спустя несколько минут все участники вышли на площадку и выстроились в ряд перед небольшой сценой со звукоусиливащей аппаратурой. Баннер у них в руках был только один - цвета названия партии-организатора с надписью "Даешь лимонарий". На заднем плане развевались еще несколько влагов политической организации. Однако представителей самой партии было очень немного - более 90 процентов участников были подростками в возрасте 13-17 лет. Некоторые из них держали в руках воздушные шары. Как пояснила Шагапова Медиакорсети, это были участники различных экологических секций, движений в школах, ссузах и вузах республики. Также на митинг присутствовали общественники, ученые и руководитель "Патриотов России" в Башкирии Загир Хакимов.