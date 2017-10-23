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В Башкирии грабитель украл из магазина деньги, угрожая пистолетом

23 октября 2017, 14:31
Ранее 21-летний грабитель был судим за вандализм.

Полицейские задержали 21-летнего грабителя продуктового магазина, который просадил деньги в букмекерской конторе, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Молодой человек в маске с пистолетом в руках ворвался в продуктовый магазин, забрал из кассы всю выручку в размере десяти тысяч рублей, прихватил бутылку пива и скрылся. Сотрудники задержали злоумышленника через два дня в квартире своих знакомых в Ишимбае.

У мужчины изъяли пневматический пистолет и маску. Обнаружили в кармане кастет. Ранее молодой человек был судим за вандализм. Подозреваемый признался, что проиграл похищенные деньги в игровых автоматах. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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