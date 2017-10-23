В Башкирии грабитель украл из магазина деньги, угрожая пистолетом

Молодой человек в маске с пистолетом в руках ворвался в продуктовый магазин, забрал из кассы всю выручку в размере десяти тысяч рублей, прихватил бутылку пива и скрылся. Сотрудники задержали злоумышленника через два дня в квартире своих знакомых в Ишимбае.